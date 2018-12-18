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Mahkemeden polislere çığlık atan öğretim görevlisine ret!

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca anlamsızca çığlık attığı görüntüler olay olan öğretim görevlisi Özlem Atan'a mahkemeden ret kararı çıktı.

18 Aralık 2018 Salı 10:17

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atan öğretmen sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Öğretim görevlisi Özlem Atan, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak hakkında çıkan haberler ve çığlığının yer aldığı videolarla ilgili erişimin engellenmesi kararı verilmesi talebinde bulundu. Atan’ın talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atan öğretmen sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İstanbul'da gerçekleşen olayda; aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullanan bir üniversitenin öğretim görevlisi Özlem Atan trafik polisine yakalanınca sinir krizi geçirdi. Çığlık çığlığa bağıran kadına toplam 578 lira para cezası kesildi. Ayrıca Atan'ın otomobili de trafikten men edildi.

Ceza yazılınca çığlık atmaya başladı

Polis kayıtlarına göre olay, 1 Kasım Perşembe günü İstanbul Fatih Balat Sahili'nde yaşandı. Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Atan, cep telefonunla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

Otomobil muayenesiz çıktı

Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren öğretim görevlisi dakikalarca çığlık attı. Özlem Atan polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu video gerek haber sitelerinde gerekse de sosyal medyada yayınlanarak günlerce konuşuldu.

Erişim engeli için mahkemeye başvurdu

Sabah gazetesinin haberine göre; öğretim görevlisi Özlem Atan sosyal medya ve haber sitelerinde hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede Özlem Atan'ın daha önceden çekilmiş olan video kaydının aylar sonra yayılmaya başlamasının kasıtlı olduğuna dikkat çekilirken haber sitelerinde konuya ilişkin çıkan haberlerin erişime engel getirilmesi talep edildi. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği talep dilekçesinde yer alan yayın içeriğinin haber niteliği taşıdığını ifade ederek erişime engel talebini reddetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:17
  1. İstanbul
  2. Trafik cezası
  3. kadın
  4. çığlık

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