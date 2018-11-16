3600 ek gösterge artışına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisler için 3600 ek gösterge konusunda beklenen açıklamayı yaptı. 3600 ek gösterge yasasında son durum ne? Bakan Süleyman Soylu polisler için 3600 ek gösterge açıklamasında ne dedi? Polise 3600 ek gösterge en son habere göre, polise 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyona katılarak, bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlara ilişkin sunum yaptı. Bakan Süleyman Soylu "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız." İfadesini kullandı.

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

"Adaletsizliği gidereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesi toplantısında, "Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız." demişti.

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