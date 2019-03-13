Polislerden, özel çocuklara ziyaret

Elazığ’ın Palu ilçesinde görevli polisler, özel çocukları ziyaret ederek onlarla vakit geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Kovancılar ilçesinde faaliyet gösteren özel bireğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocukları ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezerek eğitim merkezi hakkında bilgi alan emniyet personeli, özel çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti. Sevinçlerini polislere sarılarak gösteren çocuklardan bazıları polis kıyafeti de giydi.

Merkezde eğitim alan öğrencilerden Ömer Yıldırım duygularını,“Biz polis amcaları çok seviyoruz. Çünkü onlar bizleri ve ülkemizi koruyorlar. Bizleri ziyaret etmelerine çok sevindim “ diyerek ifade etti.

Özel insanların en çok sevgiye ihtiyaç duyduğunu aktaran Palu İlçe Emniyet Müdür Vekili Tuncer Topal ise," Bizler bugün bu güzel yavrularımızı ziyaret ederek onlarla sevgimizi paylaşmak istedik”dedi.

Müdür vekili Topal, ayrıca öğrencileri ilçe emniyetine davet etti.