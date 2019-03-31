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Polisler yeşil sahada ter dökecek

- Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Uluslararası Polis Futbol Turnuvası, 2 Nisan Salı günü başlayacak

31 Mart 2019 Pazar 10:29
Polisler yeşil sahada ter dökecek


İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında uluslararası bir futbol turnuvası düzenlenecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası Polis Futbol Turnuvası, 2 Nisan Salı günü başlayacak.

Turnuvaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı'nın yanı sıra, Rusya, İspanya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Katar polis futbol ekipleri katılacak.

Organizasyonun kura çekimi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde yarın gerçekleştirilecek.

Turnuvanın ilk maçları 2 Nisan Salı günü oynanacak. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak karşılaşmaların ardından finale çıkacak iki ekip, 6 Nisan Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka öncesi saat 16.30'da final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'na katılacak takımlar, organizasyon boyunca İstanbul'un tarihi yerlerini de gezecek.


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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:29
  1. Futbol
  2. Türk Polis Teşkilatı
  3. Uluslararası Polis Futbol Turnuvası

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