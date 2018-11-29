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Polisler vatandaşları gördü uyardı: Zehirli olabilir!

Amasya’da çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çırpınan balıkları avlamak üzere suya botla giren vatandaşları polisler ‘balıklar zehirli olabilir’ diyerek uyarmaya çalıştı.

29 Kasım 2018 Perşembe 06:25
Polisler vatandaşları gördü uyardı: Zehirli olabilir!

20 gün önce balık ölümlerinin görüldüğü Yeşilırmak’ta yine aynı sahne yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda balık kıyıya vururken, su yüzeyinde dolaşanları ise bazı vatandaşlar avlamaya çalıştı. Polis ve Zabıta ekipleri rengi koyulaşan suya botla giren iki kişiyi ‘balıklar zehirli olabilir!’ diyerek uyardı.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, kıyıya vurup can çekişen balıkları kurtarmak için tazyikli su kullandı. Ekiplerin çalışmalarının ardında yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların balık tuttukları görüldü. Çırpınan balıkları endişeyle izleyen İbrahim Torbalı adlı vatandaş 20 gün önce de benzer şekilde toplu balık ölümlerinin görüldüğü ırmakta yüzlerce balığın yine aynı akıbeti yaşadığını, üzüldüğünü söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de toplu balık ölümlerinin nedeninin tespitine ilişkin çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 06:25
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