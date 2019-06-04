0553 313 94 23

Polisler tatilcilere ut çalıp şeker ikram etti

04 Haziran 2019 Salı 14:47
Polisler tatilcilere ut çalıp şeker ikram etti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, trafik uygulamasında sürücülere ve yanındakilere şeker ikram edip ut çaldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ile Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde trafik uygulaması yapıldı.

Durdurulan araçlardaki tatilcilere şeker ikramının ardından kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Yol kenarındaki kamelyaya davet edilen tatilciler, polis memuru Raşit Kırılmaz'ın ut çaldığını görünce şaşırdı. Güvenlik sorgulamaları yapılan tatilciler, bir taraftan da ut dinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Bazı tatilciler uygulamayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Fethiye'ye tatile gelen Hülya Aydoğdu, uygulamayı görünce çok şaşırdığını söyledi.

Tatil için Akyaka'yı tercih eden Gül Ulutaş ise uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek "Çok beğendim." dedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:47
  1. Fethiye
  2. Muğla
  3. polis
  4. tatilci
  5. uygulama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cabbar Başkan’dan Çocuklara Bayram Şekeri İkramı
    1. Cabbar Başkan’dan Çocuklara Bayram..
    2. ABD Başkanı Trump Downing Street’te
    3. İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit..
    4. Marmaris’te resmi bayramlaşma töreni..
    5. Kampta akrep sokan kadına drone’lu..
    6. Develi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları
    7. Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Haziran..
    8. Kayseri’de feci kaza: 4 yaralı
    9. "Katma değeri yüksek ürünler..
    10. Sultan Abdülaziz darbeciler tarafından..
    11. Develi İlçe Protokolünden Trafik..
    12. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    13. Ersan İlyasova: “Milli takımla madalya..
    14. Aman dikkat! Neden tatilden sonra..
    15. Zonguldak'taki bıçaklı kavga
    16. Uçuruma düşerek hayatını kaybeden..
    17. Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler..
    18. Polisten tatilcilere "ut"lu mola
    19. Kayın biraderlere kurşun yağmuru: 1..
    20. İspanya'da Diego Costa'ya vergi..
    21. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    22. Cemil Çiçek'ten yeni parti açıklaması
    23. Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa..
    24. Başkan Çalık, “Herkesin birbirine..
    25. Bayram planları kaza ile son buldu
    26. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    27. İtfaiye erleri önce yangını söndürdü,..
    28. Sungurlu’da asırlık bayramlaşma..
    29. Başkentte bunalıma giren adam evini..
    30. Yunanistan'da ekonomi büyüdü
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."