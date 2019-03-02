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Polisler, Şehit kızı Elanur Yasdı’yı okulunda ziyaret etti

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın eşi Meryem Aktaş ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli Şehit Ramazan Yasdı’nın kızını öğrenim gördüğü okulda ziyaret ettiler.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:52
Polisler, Şehit kızı Elanur Yasdı’yı okulunda ziyaret etti

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın eşi Meryem Aktaş ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli Şehit Ramazan Yasdı’nın kızını öğrenim gördüğü okulda ziyaret ettiler.


Meryem Aktaş’ın katılımı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Şehit Polis Memuru Ramazan Yasdı’nın kızı Elanur Yasdı’nın öğrenim gördüğü Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Elanur Yasdı ile sohbet eden polisler, şehidin kızı Elanur Yasdı’ya, Toplum Destekli Polis kıyafeti hediye ederek, kendisine ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret sonunda, şehit kızı Elanur, babasının meslektaşları ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:52
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