Polisler öğrenciler fidan dikti
Polis Teşkilatının 174.09 Nisan 2019 Salı 16:15
Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında polisler öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Fidan dikim töreninde Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma görevlileri, fidan dikimi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Binevler bölgesinde Çorum Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen alanda 174 fidan toprakla buluşturuldu.
Fidan dikim törenine Emniyet Müdürü Murat Kolcu, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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