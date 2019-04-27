0553 313 94 23

Polisler erken yaşta evlilik ile kadına şiddetle mücadele eğitiminde

İl emniyet müdürlüklerinin ilgili birimlerinden 481 polis, alanında uzman kişilerden erken yaşta evlilikler ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularını dinledi

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:46
Polisler erken yaşta evlilik ile kadına şiddetle mücadele eğitiminde

ANKARA (AA) - İl emniyet müdürlüklerinin ilgili birimlerinden 481 polis, alanında uzman kişilerden erken yaşta evlilikler ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularını dinledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında geçen yıl nisan ayında imzalanan protokol kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla "2018-2019 Ortak Çalışma Planı" hazırlandı.

Plan doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların alanda çalışan personeline yönelik farkındalığın artırılması ve kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla eğitim seminerleri planlandı.

Bu kapsamda, İzmir'de 15-19 Nisan ve 22-26 Nisan tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik "Erken Yaşta Evlilikler ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri" düzenlendi.

Eğitimlere, EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 il emniyet müdürlüklerinin çocuk birimlerinden 238, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimlerinden 243 olmak üzere toplam 481 polis katıldı.

Polisler, alanında uzman kişilerce verilen eğitim programlarında kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta zorla evliliklerle mücadele, mağdurlarla görüşme teknikleri, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında polisin yetki ve sorumlulukları gibi konuları dinledi.

Programda, EGM Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner de polisin konuyla ilgili görevleri hakkında sunum yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:46
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  2. Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner
  3. Asayiş Dairesi Başkanlığı
  4. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
  5. Emniyet Genel Müdürlüğü
  6. Erken Yaşta Evlilikler
  7. Erken Yaşta Evlilikler ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de tarihi mezarlar tahrip edildi
    1. Mardin’de tarihi mezarlar tahrip edildi
    2. Uludağ son yılların en iyi sezonunu..
    3. Yatırımcı rehberi (3)
    4. Hamile eşini döverek bebeğin ölümüne..
    5. Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis hamlesi
    6. Yatırımcı rehberi (1)
    7. Yatırımcı rehberi (2)
    8. Yavrulayan inekleri ölen çiftçi..
    9. Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli..
    10. Vefa Küçük: "Organizasyonlardan dolayı..
    11. Paskalya Bayramı öncesi turistlerin..
    12. Faslı sevgililerin kavgası Taksim..
    13. Hainlerin Mart planı ortaya çıktı
    14. Polis aracındaki cinsel saldırıya iyi..
    15. Peugeot yeniden "Müşteri Deneyimini En..
    16. Mağara yaşamına geri döndü
    17. Elazığ’da "Uçangöz"le trafik denetimi
    18. Albaraka Türk Bağdat'ta şube açtı
    19. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda feci..
    20. Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!..
    21. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu..
    22. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu..
    23. Şaşkına çeviren olay! Arkadaşını..
    24. (Özel) Kuzuyla alışverişe gidiyor,..
    25. Zelensky ve Poroshenko tartışmasını..
    26. Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
    27. Genç çiftçilere hayvanları teslim..
    28. Hisarcık Köylere Hizmet Götürme..
    29. Polisler erken yaşta evlilik ile..
    30. Türkiye’nin en kirli havası Aydın’da
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin