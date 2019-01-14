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Polisler bile şoke oldu! Mobilyaların arasına gizlemişler

Erzurum'da polis ekiplerinin karayolunda durdurdukları bir kamyonda yaptıkları aramada, ev eşyaları arasına gizlenmiş 217,5 kilogram eroin ele geçirildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:47
Polisler bile şoke oldu! Mobilyaların arasına gizlemişler

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bu kapsamda Erzurum-Erzincan kara yolunda yaptıkları uygulamada M.Ç'nin kullandığı 65 ND 545 plakalı kamyon şüphe üzerine durduruldu.

Güvenli alana çekilen kamyondaki eşyaları indiren ekipler, narkotik dedektör köpeği "Çapkın" ile detaylı arama gerçekleştirdi.

217,5 kilo eroini mobilyaların arasına gizlemişler

Dedektör köpeğin araçtaki yatak odası eşyalarına tepki vermesi üzerine bu bölümde yoğunlaşan aramada, mobilyalar arasına gizlenmiş 217,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.Ç. ile eşyaların sahibi olduğu öne sürülen H.D. gözaltına alındı.

Yetkililer, ele geçirilen eroinin son 4 yıl içinde kentte yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı olduğunu bildirdi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:47
  1. Erzurum
  2. Erzincan
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. eroin

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