Polisler 14 Mart Tıp Bayramını kutladı Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Amirliği 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Tut Devlet Hastanesi başhekimini ziyaret etti.

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Amirliği 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Tut Devlet Hastanesi başhekimini ziyaret etti.

Tut ilçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan ve beraberindeki polis memurları 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Tut Devlet Hastanesini ziyaret ederek Hastane Başhekimi Kadir Ferhat ile görüştüler. Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını belirtti.

Tut Devlet Hastanesinin poliklinikleri gezerek görevli tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Karaoğlan sağlık çalışanlarına karanfil hediye etti.

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