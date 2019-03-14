0553 313 94 23

Polisler 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Amirliği 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Tut Devlet Hastanesi başhekimini ziyaret etti.

14 Mart 2019 Perşembe 14:00
Polisler 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Amirliği 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Tut Devlet Hastanesi başhekimini ziyaret etti.


Tut ilçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan ve beraberindeki polis memurları 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Tut Devlet Hastanesini ziyaret ederek Hastane Başhekimi Kadir Ferhat ile görüştüler. Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını belirtti.


Tut Devlet Hastanesinin poliklinikleri gezerek görevli tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Karaoğlan sağlık çalışanlarına karanfil hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak kazıya suçüstü
    1. Kaçak kazıya suçüstü
    2. Büyükler alışverişte, minikler..
    3. Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi..
    4. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    5. "Canlı olma ihtimalleri var"
    6. BTP Adayı Özkar, KİTSO’yu ziyaret etti
    7. Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
    8. Sanatçı Demet Akbağ'ın acı günü
    9. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    10. Tıp Bayramı’nda sergi açtı
    11. Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi..
    12. Düzce’de 4 yeni ambulans hizmete girdi
    13. Kilis Valisinden sıfır vergi talebi
    14. İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim tasarruf..
    15. Avcılar’da 14 Mart’ta doktorlara..
    16. HDP açıkladı: Oylar Saadet Partisi'ne
    17. İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım..
    18. MTOSB’de, sanayicilere ‘İstihdam..
    19. Gölbaşı’nın endemik "sevgi çiçeği”..
    20. Bölge Adliye Mahkemesi’nde 32 personel..
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!