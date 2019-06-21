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Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta yakalandı

KahramanMaraş’ın Elbistan ilçesinde bir otomobilden çaldıkları 139 bin TL ile kaçmaya çalışırken, Sivas’ın Kangal ilçesinde polisle çatışarak kaçan 2 zanlı bugün yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:57
Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta yakalandı

KahramanMaraş’ın Elbistan ilçesinde bir otomobilden çaldıkları 139 bin TL ile kaçmaya çalışırken, Sivas’ın Kangal ilçesinde polisle çatışarak kaçan 2 zanlı bugün yakalandı.


Kahraman Maraş’ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz gün bir otomobilden 139 bin TL çalıp 4 araçla kaçmaya çalışırken Sivas’ın Kangal ilçesinde polisin dur ihtarına ateşle karşılık verildi. Polisle zanlılar arasında çatışma çıktı. Araçlarda bulunan14 kişiden, aralarında çocuklarında bulunduğu3’ü yaralı 11 kişi ele geçilirken 2 kişi takla atan araçtan çıkarak kaçmıştı. Kaçan zanlılardan Azer M., beraberindeki çocuk yaştaki zanlı bugün 71 AG6871 plakalı otomobille Sivas girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Azer M. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Öte yandan, olayın diğer 7 zanlısı Kangal İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından ilçe adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:57
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