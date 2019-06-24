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Polisle çatışan hırsızlık zanlıları serbest kaldı

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı camını kırdıkları araçtan çalıp kaçarken polisle çatışan ve Sivas'ta yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi- Mahkeme heyeti suçunu itiraf eden Azer M'yi, 10 gün içinde camını kırdığı aracın zararı ile Mesut P'nin parasını ödeyeceğini taahhüt etmesinin ardından, adli kontrolle serbest bıraktı

24 Haziran 2019 Pazartesi 19:26
Polisle çatışan hırsızlık zanlıları serbest kaldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kişinin ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı camını kırdıkları araçtan çalıp kaçarken polisle çatışan ve Sivas'ta yakalanan 3 zanlı, serbest kaldı.

Merkez Onikişubat ilçesinde 20 Haziran'da takip ettikleri Mesut P'nin ev almak için bankadan çektiği parayı, aracın camını kırıp çalan, kaçarken polisle çatışan ve Sivas'ın Kangal ilçesinde yakalanan 10 zanlıdan Azer M. (18), Seyhan M. (40) ve Leyla B. (42), Kahramanmaraş'taki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme heyeti, 9 suçtan kaydı bulunan ve suçunu itiraf eden Azer M'yi, 10 gün içinde camını kırdığı aracın zararını karşılayacağı ve çaldığı parayı ödeyeceğini taahhüt etmesi üzerine, adli kontrol şartlarını uygulayarak serbest bıraktı.

Öte yandan 40 suçtan sabıkası olan Seyhan M. ve 42 sabıkası bulunduğu öğrenilen Leyla B. ise serbest bırakıldı.

Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün Sivas'taki işlemlerinin sürdüğü, 4'ünün daha önce tutuklandığı belirtildi.

Şüphelilerin çeşitli illerdeki banka şubeleri ve tapu dairelerinin önlerinde bekleyerek hırsızlık yapan bir çetenin mensubu olduğu öne sürüldü.

Mesut P'nin 20 Haziran Perşembe ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı aracının camını kırarak çalıp 35 AGH 573, 71 AAJ 804 ve 40 BE 787 plakalı araçlarla kaçmaya çalışan zanlılar, kendilerini takip eden polis ekipleriyle çatışmış, çatışma sırasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 19:26
  1. araç camı kırarak hırsızlık
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  3. Kahramanmaraş
  4. onikişubat

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