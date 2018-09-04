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Biri öldü, diğeri yaralandı! Polisle astsubay arasındaki silahlı kavga kamerada

İstanbul Çekmeköy'de bir polisle astsubayın yasak aşk nedeniyle yaptığı silahlı kavga kameralara yansıdı.

04 Eylül 2018 Salı 13:24

İstanbul Çekmeköy'de dün astsubay ile polis arasında yaşanan silahlı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

SİLAHLI KAVGADA POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ, ASTSUBAY YARALANDI

Olay dün sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezaevinde görevli astsubay ise yaralandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden Jandarma astsubay Aslan S. ve polis Süleyman A. birlikte yere düşüyor. Ellerinde silah olan ikili yerde de kavga etmeye devam ediyor. Bu sırada astsubay Aslan S., polis memuru Süleyman A'nın sırtına ateş ediyor. Ağır yaralanan polis memuru, buna rağmen silahını doğrultmaya çalışıyor. Ancak bir kez daha harekete geçen Aslan S., bu kez de polis memuru Süleyman A.'yı göğsünden vuruyor. Bu sırada ikilinin yanına polis memuru Süleyman A.'ın gardiyan karısı da geliyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 13:24
  1. İstanbul
  2. polisle astsubay kavgası

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