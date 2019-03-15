Polisin yol kontrolünde şüphelendiği şahıslardan eroin çıktı Isparta’da polisin yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurmak istediği ancak yaya olarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucunda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta’da polisin yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurmak istediği ancak yaya olarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucunda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya karayolu girişindeki yol kontrol noktasında görev yaptığı esnada şüphe üzerine yaya olarak bölgeden geçen Y.Ö. ve M.C.D.’yi durdurmak istedi. Yakalanacaklarını anlayan şüphelilerin Sav Kavşağı istikametine kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca yaşandı. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Yakalanan Y.Ö. ve M.C.D.’nin üst aramasını gerçekleştiren polis, 2 paket halinde 3.5 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Konuyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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