0553 313 94 23

Polisin yaralı kurtardığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari İl Emniyet Müdürü S.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:46
Polisin yaralı kurtardığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu’nun yaralı olarak gördüğü ve polisler tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner Kliniğine getirilen yavru köpek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu yoldan geçerken yaralı bir yavru köpek ile karşılaştı.Müdür Dilberoğlu’nun talimatı üzerine polis memurları tarafından alınan yavru köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sol ön ayağı kırık olan yavru köpeği tedavi altına aldıklarını, durumunun iyi olduğunu ve iyileşmesi halinde ise doğal yaşam alanına geri bırakacaklarını belirttiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlar Dönmez ve Selçuk Zonguldak'ta
    1. Bakanlar Dönmez ve Selçuk Zonguldak'ta
    2. Odunpazarı’nda meclis toplantısı
    3. İstanbul'da hareketli dakikalar! 103..
    4. Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne..
    5. Milletvekili Işık’tan İzniklilere müjde
    6. Kuzey Kore’de bir grup geçici hükumet..
    7. Bakan Soylu’dan Diyarbakır’da Çevik..
    8. PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu
    9. (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi,..
    10. İnekleri elektrik çarptı
    11. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    12. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    13. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    14. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    15. Didim’de silahlı tehdit olayının..
    16. Başkan Kocadon Seydikemerlilerle..
    17. Palandöken: “Epilasyon cihazları..
    18. Van’da 132 yerleşim yerinde karla..
    19. Mehmet Tosun turizmcilerle bir araya..
    20. TSK son dakika haberleri askerlik 9..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı