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Polisin üzerine araç süren sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

17 Ocak 2019 Perşembe 22:50
Polisin üzerine araç süren sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde polis ekiplerinin üzerine araç süren ehliyetsiz sürücü 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

İlçede yapılan uygulama sırasında döner kavşakta bir kişinin 01 BOB 77 plakalı otomobili polis aracının üzerine sürdüğünü anons etmesi üzerine, ekipler otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp Seyhan istikametine kaçan otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından ASKİ Kavşağı'nda yolun araç trafiğine kapatılmasıyla durduruldu.

Ehliyetsiz olduğu için kaçtığını öne süren Alican D. ve otomobil detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 22:50
  1. Adana
  2. Çukurova
  3. kovalamaca
  4. Seyhan

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