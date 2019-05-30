Polisin uyarısına aldırmadan sulama kanalında yüzdüler Adana'da sulama kanalları çevresinde boğulmalara karşı bilgilendirme yapan polislere aldırmayan bazı çocuklar suya atlayarak yüzmeye devam etti

ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalları çevresinde boğulmalara karşı broşür dağıtarak bilgilendirme yapan polislere aldırmayan bazı çocuklar, tehlikeli olmasına karşın suya atlayarak yüzdü. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince, yaz aylarında sulama kanallarında boğulmaların artması nedeniyle çalışma başlatıldı. Polis, "Çocuklarımız ölüme atlamasın" sloganıyla broşürler ve boğulmalarda uygulanacak ilk yardım konusunda bilgilendirme bulunan kitapçıkları, sulama kanalı çevresinde dağıttı. Çocukları boğulmalar konusunda uyaran polis, sulama kanalı çevresindeki esnafa da ilk yardım konusunda bilgi verdi. Bazı çocuklar polisin uyarılarına aldırmadan sulama kanalına atlayarak yüzdü. Polisin sulama kanalından çıkararak ailelerine teslim etmek istediği çocuklar, ara sokaklara kaçtı.

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