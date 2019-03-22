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Polisin suçüstü yakaladığı hırsız tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı.

22 Mart 2019 Cuma 14:21
Polisin suçüstü yakaladığı hırsız tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı.


Aşağı Zaferiye Mahallesi Tabak Çeşme Sokak üzerindeki bir ikametin eklentisinden kullanılabilir malzemelerin alındığı yönünde bilgi alınmasının üzerine harekete geçen polis, kimsenin kullanmadığı binada şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan incelemede Ö.V. olduğu tespit edilen şahıs gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ö.V. alınan ifadesinde ev sahipsiz olduğu için hurda toplamak amacıyla daha önce de girdiğini ve hurdaları sattığını bugün de yine para yapabilecek malzemeleri toplamak için gittiğini o esnada yakalandığını söyledi.


Hakkında “evden hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından adli işlem başlatılan Ö.V, Keşan Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Ö.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:21
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