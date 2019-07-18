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Polisin silahını alan şahıs öldürüldü

Gaziantep Kuvayi Milliye Derneği’nde başlayan ve Emniyet Müdürlüğü önünde devam ettiği ileri sürülen kavgada polisin silahını alan şahıs, öldürüldü.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
Polisin silahını alan şahıs öldürüldü

Gaziantep Kuvayi Milliye Derneği’nde başlayan ve Emniyet Müdürlüğü önünde devam ettiği ileri sürülen kavgada polisin silahını alan şahıs, öldürüldü.


İddiaya göre, dün akşam saatlerinde İslahiye İlçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Kuvayi Milliye Derneği’nde bulunan Maşallah Mehmet D. ve ağabeyi İ.N.D. ile H.D isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıslar İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Karakol önünde bekleyen diğer tarafın yakınları, polisin barıştırarak serbest bıraktığı şahıslardan Maşallah Mehmet D. ve ağabeyine saldırdı. Şahısların İ.N.D.’yi aralarına alarak darp etmeye başlaması üzerine ise Maşallah Mehmet D., yanında bulunan bir polisin silahını alarak önce kendisini sonra da polisleri olay yerindeki bekçileri öldürmekle tehdit etti. Şahıs, emniyet müdürlüğü yakınlardaki bir parkın içerisinde kimin tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen bir silahtan çıkan mermiyle ağır yaralandı. Maşallah Mehmet D. ve darp yaralısı ağabeyi İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Maşallah Mehmet D., Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Sabaha karşı hayatını kaybeden Maşallah Mehmet D.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesine teslim edilen cenazenin İslahiye ilçesinde yarın defin edileceği öğrenildi.


Maşallah Mehmet D.’nin cenazesini almaya gelen yakınları şahsın polisin silahını alarak havaya ateş ettiğini ve olayı gören başka bir polisin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü ileri sürdü.



Merminin hangi silahtan çıktığı belirlenecek


Öte yandan olayla ilgili çok sayıda gözaltı olduğu belirtilirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Merminin hangi silahtan çıktığını belirlemek için çalışma başlatılırken, şahsın kaçarken mi öldürüldüğü ve intihar ettiği yönündeki iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
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