Polisin öldüğü yasak aşk cinayeti davasında mütalaa

Çekmeköy’de polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin astsubay Aslan Sezer’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, sanığın meşru müdafaa hükümlerinden yararlanma imkanının bulunmadığı ve maktulü kasten öldürdüğü belirtildi.

Çekmeköy’de 3 Eylül 2018 tarihinde polis memuru Süleyman Aksoy’un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin astsubay Aslan Sezer’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Sezer jandarmalar eşliğinde getirildi. Hayatını kaybeden Süleyman Aksoy’un yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

7’si öldürücü nitelikte 8 el ateş etmiş

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Ümraniye Cezaevinde bölük komutanlığında görev yapan sanığın, aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Deniz Aksoy ile 9 ay boyunca birliktelik yaşadığı anlatıldı. Deniz Aksoy’un eşi olan Süleyman Aksoy’un telefon yazışmalarını fark ettiği ve eşinden kendisini sanığın yanına götürmesini istediği belirtildi. Olay günü yan yana gelen sanıkla maktul arasında tartışma çıktığı, birbirlerine ateş etmeye çalıştıkları, sanığın maktule yönelik 7’si öldürücü nitelikte olmak üzere 8 el ateş ettiği, maktulün hayatını kaybettiği belirtildi.

Savcı: “Meşru müdafaa hükümlerinden yararlanamaz”

Savcı mütalaasında, olayın başlamasına haksız hareketlerle kasten neden olan sanığın olay yerinden ayrılarak saldırıdan korunma imkanı olduğu halde bunu gerçekleştirmediğini, kendisine yönelik saldırının ekarte edildiği halde sanığın eylemine devam ederek maktulün ölümcül bölgelerine ateş etmeye devam ettiğini, sanığın meşru müdafaa hükümlerinden yararlanma imkanının bulunmadığını ve maktulü kasten öldürdüğünü belirtti. Sanık Aslan Sezer’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine söz alan Süleyman Aksoy’un ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sanık, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aslan Sezer’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığında görevli astsubay Aslan Sezer ile aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Deniz Aksoy arasında duygusal ilişki olduğu anlatıldı.

Deniz Aksoy ile evli olan Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Süleyman Aksoy’un ilişkiyi öğrendiği belirtilen iddianamede, polis memuru Süleyman Aksoy’un eşi Deniz Aksoy’un sevgilisi olduğu iddiasıyla astsubay Aslan Sezer’e aralarında çıkan tartışma sonrasında silahını çıkararak ateş ettiği vurgulandı.

Aslan Sezer’in de tabancasıyla Süleyman Aksoy’a ateş ettiği belirtilirken, ikilinin ellerinde silah olduğu halde boğuşmaya başladığı, yere düştükleri sırada Aslan Sezer’in üzerinde bulunan Süleyman Aksoy’un sırtına doğru bir iki el ateş ettiği, Aksoy’un hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Aslan Sezer’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.