0553 313 94 23

Polisin ihtarına uymayan araçtaki 2 kişinin ölümü davası

Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde "dur" ihtarına uymayan araçtaki iki kişiyi öldürdükleri iki kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen dört polisin yargılanmasına devam edildi - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi

14 Mart 2019 Perşembe 16:55
Polisin ihtarına uymayan araçtaki 2 kişinin ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde "dur" ihtarına uymadıkları iddia edilen otomobildeki iki kişinin ölümü iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili dört polisin 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, sanıkları avukatları temsil etti. Mağdur ve müdahil 11 kişi de avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap verildiği belirtilerek, cevap yazısında dava konusu olay sırasında polis memurlarının kullandığı silahların listesinin bildirildiği tutanağa geçirildi.

Müdahil avukatlarından Meral Hanbayat, keşif sonrası yeniden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına yönelik taleplerini sonra bildireceklerini belirterek, "Öncelikle olay günüyle aynı gün keşif yapılması yönünde talebimiz vardır. Nisan ayında ve olayla aynı gün ve saatte, hafta şartlarına uygun bir ortamda keşif kararı verilmesini istiyoruz." dedi.

Diğer müdahil avukatları da aynı talepte bulundu. Sanık avukatı ve duruşma savcısı, keşif talebiyle ilgili takdiri mahkemeye bıraktıklarını söyledi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay mahallinde 19 Nisan saat 11.00'den itibaren mahkeme heyetiyle birlikte keşif yapılmasına hükmetti. Sanıkların avukatına Adli Tıp Kurumu raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere süre veren heyet, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

- Olayın geçmişi

Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı'nda 14 Nisan 2017’de 5 kişinin içinde bulunduğu otomobili durdurmak isteyen polislerin, araçtakilere "dur" ihtarında bulunduğu ve ihtara uymadığı iddia edilen otomobildekilere ateş ettikleri belirtilmişti.

Olayda otomobildeki Oğuzhan Erkul ile Barış Altınışık ölmüş, Ramazan Altürk ile Demirhan Erkul yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis olan dört sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:55
  1. 2 kişinin ölümü davası
  2. 4 polisin yargılanması
  3. Dur ihtarına uymayan 2 kişi
  4. sultangazi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
    1. Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
    2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    3. Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı
    4. Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!
    5. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    6. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    7. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    8. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    9. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    10. Kabataş'tan seferler başlıyor
    11. Sinop’ta intihar girişimi
    12. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    13. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    14. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    15. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
    16. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
    17. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
    18. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
    19. Yıldırım’da su kesintisi
    20. Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak..
    21. Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’da
    22. Van'da deprem mi oldu son dakika | Van..
    23. Milletvekili Tüfenkci’den ziyaretler
    24. Tüketici Hakem Heyetine gidenlerin..
    25. Başkan Kara’nın 14 Mart Tıp bayramı..
    26. Mavikent Sosyal Tesisi hizmete açıldı
    27. Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
    28. Gürcistan, Ermenilerin Güney Osetya ve..
    29. Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı
    30. Tekirdağ'daki FETÖ'nün TSK'daki kripto..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu