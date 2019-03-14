Polisin ihtarına uymayan araçtaki 2 kişinin ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde "dur" ihtarına uymadıkları iddia edilen otomobildeki iki kişinin ölümü iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili dört polisin 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, sanıkları avukatları temsil etti. Mağdur ve müdahil 11 kişi de avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap verildiği belirtilerek, cevap yazısında dava konusu olay sırasında polis memurlarının kullandığı silahların listesinin bildirildiği tutanağa geçirildi.

Müdahil avukatlarından Meral Hanbayat, keşif sonrası yeniden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına yönelik taleplerini sonra bildireceklerini belirterek, "Öncelikle olay günüyle aynı gün keşif yapılması yönünde talebimiz vardır. Nisan ayında ve olayla aynı gün ve saatte, hafta şartlarına uygun bir ortamda keşif kararı verilmesini istiyoruz." dedi.

Diğer müdahil avukatları da aynı talepte bulundu. Sanık avukatı ve duruşma savcısı, keşif talebiyle ilgili takdiri mahkemeye bıraktıklarını söyledi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay mahallinde 19 Nisan saat 11.00'den itibaren mahkeme heyetiyle birlikte keşif yapılmasına hükmetti. Sanıkların avukatına Adli Tıp Kurumu raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere süre veren heyet, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.



- Olayın geçmişi



Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı'nda 14 Nisan 2017’de 5 kişinin içinde bulunduğu otomobili durdurmak isteyen polislerin, araçtakilere "dur" ihtarında bulunduğu ve ihtara uymadığı iddia edilen otomobildekilere ateş ettikleri belirtilmişti.

Olayda otomobildeki Oğuzhan Erkul ile Barış Altınışık ölmüş, Ramazan Altürk ile Demirhan Erkul yaralanmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis olan dört sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



