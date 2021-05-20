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Katliamı cemaat önledi
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Avrupa Polisin ihmali az kalsın katliama neden olacaktı! Katliamı cemaat önledi
Avrupa

Polisin ihmali az kalsın katliama neden olacaktı! Katliamı cemaat önledi

İkindi namazını bekledi, cemaat namaza durunca cami girişine bıçak gizledi. Katliama hazırlanan Alman’ı cemaat kıskıvrak yakaladı. Polis, üçüncü aramadan sonra geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 19:26:00 -
Polisin ihmali az kalsın katliama neden olacaktı! Katliamı cemaat önledi

ALMANYA'NIN Dortmund kentine bağlı Scharnhorst'taki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ayasofya Camisi, katliamın eşiğinden döndü. Önceki gün ikindi namazı saatinde, 35 yaşlarındaki faşist Alman, caminin giriş kapısı önünde duran banka bıçak gizledi. Şapkanın altına bırakılan bıçağı, cemaat namazdan çıkarken gördü ve yöneticilere haber verdi.

Üçüncü aramadan sonra geldiler

POLİSİ durumdan haberdar eden yöneticiler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yöneticiler, katliama hazırlanan saldırganı tespit edince yeniden polisi aradı. O sırada saldırgan cami önünde belirdi. Cemaat harekete geçip saldırganı cami avlusunda yakaladı. Bu kez polis, 'Saldırganı yakaladık' diye arandı. Saldırgan gelen polise teslim edildi.

Kilise veya sinagog olsa farklı olurdu

BÖLGEDE yaşayan Türkler, "Polis, söz konusu cami olduğunda bu tür ihbarları hafife alıyor. Kilise veya sinagogdan üç kez telefon açılmış olsaydı yine aynı hızla mı olay yerine ulaşırlardı. Ortada bir katliam planı var. Polis aranıyor, ancak güvenlik kamerası kayıtları incelendikten ve 3. arama yapıldıktan sonra polis camiye ulaşıyor. Bu büyük bir skandal" dedi.


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