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Polisin durdurduğu araçtan 3 FETÖ şüphelisi çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı trafik ve asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir araçta 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:46
Polisin durdurduğu araçtan 3 FETÖ şüphelisi çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı trafik ve asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir araçta 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ emniyetine bağlı polis ekipleri tarafından ilçe girişinde yapılan trafik denetimi ve asayiş uygulaması sırasında, şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında A.T. isimli şahsın terör örgütü kurmak yönetmek suçundan arandığı, E.Ö. isimli şahsın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, M.N.A. isimli şahsın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 adet aramasının olduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:46
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