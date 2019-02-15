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Polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı

Adana'da polislerin şüphelenip durduğu ticari araçtan 6 ruhsatsız tabanca, 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 11:44
Polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı yunus timleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde şok uygulama başlattı. Ekipler bunun üzerine Konya plakalı bir ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

Aracın farklı bölmelerine gizlemişler

Sürücü H.Y.'yi (29) araçtan indirip arama yapan polis, sürücü koltuğunun yan tarafındaki koltuk altındaki gizli bölmede poşet içinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Polis daha sonra ticari aracın arka tarafında yaptığı aramada da 16 ruhsatsız pompalı tüfek, 86 üretim izni ve belgesi olan ancak irsaliyesi ile dağıtım izni bulunmayan pompalı tüfek ile kutular içinde yüzlerce kurusıkı tabanca buldu.

Gözaltına alınan H.Y.'nin ilk ifadesinde Konya'da silah üreticiliği yaptığını ve 6 ruhsatsız tabancayı başkasından tanesini 600 liraya aldığını bin liraya sattığını silah kaçakçılığı yapmadığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri de silahlara el koydu.

Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından silah ticareti yapmak suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:44
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  6. Adana Emniyet Müdürlüğü

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