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Polisin dur ihtarına uymadılar, kıskıvrak yakalandılar

Zonguldak’ta polisin dur ihtarına uymayan 33 yaşındaki sürücü E.

22 Mart 2019 Cuma 12:29
Polisin dur ihtarına uymadılar, kıskıvrak yakalandılar

Zonguldak’ta polisin dur ihtarına uymayan 33 yaşındaki sürücü E.Ç ve34 yaşındaki arkadaşı A.Dpolisin uzun kovalaması sonunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Gazipaşa caddesinde meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu madde aldıkları öğrenilen33 yaşındaki sürücü E.Ç ve arkadaşı A.D polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Zonguldak’ta ara sokaklara kadar kaçan E.Ç ve A.D polisin yakalayacağını anlayarak aracı bırakarak kaçmaya başladı. Polisin olay yerinde araştırması sonucunda dereye atladığı öğrenilen şahıslar için 110 itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveniyle dereye inen polis ekipleri derede yaptıkları araştırma sonucunda E.Ç ve arkadaşı A.D’yi bulamadı. Ardından 2.Makas mevkinde yakalan E.Ç ve arkadaşı A.D ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Sürücü E.Ç alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 634 TL para cezası kesilirken uyuşturucu madde kullandıkları öğrenilen E.Ç ve A.D’nin araçta yapılan aramada toz esrar bulundu. 2 zanlının uyuşturucu maddi bulundurmaktan göz altına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:29
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