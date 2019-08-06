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Polisin dikkati "hırsızlık oyunu"nu bozdu

Bahçelievler'de akrabaları tarafından değerlendirmesi amacıyla teslim edilen 382 bin doları batıran bir şüpheli ve iş ortağının hırsızlık mizanseniyle kurguladığı oyun, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıkarıldı- Kurgulanan kazanın ardından otomobilin bagajındaki içinde 382 bin dolar olduğu iddia edilen çantanın çalındığının ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntüleriyle kimliklerini belirledikleri 2 şüpheli ile yalan beyanda bulunan 2 iş insanını gözaltına alındı- Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

06 Ağustos 2019 Salı 13:48
Polisin dikkati "hırsızlık oyunu"nu bozdu

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de değerlendirmeleri amacıyla akrabaları tarafından verilen 382 bin doları batıran iki kişinin, hırsızlık mizanseniyle bu paranın çalındığına yönelik kurguladıkları oyun, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıkarıldı.

Şirinevler Mahallesi'nde oturan iş insanı Yasin D, akrabaları tarafından değerlendirmesi için yaklaşık bir yıl önce verilen 382 bin doları ortağı Tekin Z. ile batırdı. Akrabalarına bu durumu anlatamayan Yasin D, ortağı Tekin Z. ile plan yaptı. Akrabaları paranın çalındığına inandırmak için yapılan plan doğrultusunda, Tekin Z'nin 17 yaşındaki oğlu Yusuf Z. de Mert S. ile anlaştı.

Plan gereği, Tekin Z. ve Yasin D'nin içinde bulunduğu otomobille Şirinevler yan yolda Yusuf Z. ve Mert S'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından motosikletten inen bir şüpheli, otomobilin bagajından bir çanta alarak kaçtı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine bagajına bakan Yasin D. çantanın yerinde olmadığını gördü.

Yasin D'nin, kazanın ardından içinde 382 bin dolar bulunan çantanın çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini 8 gün inceleyen ekipler, çantayı çalanlarla mağdur olduğunu söyleyen Tekin Z. ve Yasin D'nin kazanın andından bir araya geldiklerini tespit etti.

Görüntülerden kimliği belirlenerek yakalanan ve çantanın çalınması planını yaptığı iddia edilen Tekin Z'nin oğlu Yusuf Z. ile Mert S'nin (28) verdiği ifadeler doğrultusunda, Yasin D. gözaltına alındı.

Yasin D'nin de olayı ortağı Tekin Z. ile planladıkları itiraf etmesi üzerine Tekin Z. gözaltına alındı.

Haklarında "suç uydurmak", "dolandırıcılık suçuna teşebbüs etmek" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:48
  1. 382 bin dolar
  2. Bahçelievler
  3. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü
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