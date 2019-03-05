0553 313 94 23

Polisin biber gazlı müdahalesine soruşturma açıldı

Denizli Valiliği, Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde çoğu yabancı uyruklu yaklaşık 450 kişi arasında yaşanan arbedeye biber gazı ile müdahaleye soruşturma başlatıldığını bildirdi.

05 Mart 2019 Salı 13:25
Polisin biber gazlı müdahalesine soruşturma açıldı

Denizli Valiliği, Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde çoğu yabancı uyruklu yaklaşık 450 kişi arasında yaşanan arbedeye biber gazı ile müdahaleye soruşturma başlatıldığını bildirdi.

 

Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yaşanan olayda ‘uluslararası koruma başvurusunda bulunma ve uluslararası koruma başvuru sahiplerinin’ her pazartesi yaptığı başvuru ve kimlik yenileme işlemleri esnasında arbede yaşandı. Kurum görevlilerinin polis istemesi üzerine olay yerine giden ekiplerde görevli bir polis memuru ise arbedeyi engellemek için biber gazı kullandı. Bir şahsın direkt yüzüne gelen biber gazından etkilenerek elleriyle yüzünü kapatıp acı içinde kıvranması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis memurunun biber gazını rastgele sıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

 

Denizli Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "‘Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunma ve Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin’ her pazartesi günü Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde başvuruda bulunma ve kimlik yenileme işlemleri için sıra verilmektedir. Kimlik yenileme işlemleri için Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde sıra almak isteyen yaklaşık 450 kişinin bulunduğu bir ortamda oluşan arbedenin önlenmeye çalışılması sırasında meydana gelen olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili polis memuru geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:25
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kiraladıkları evlerde uyuşturucu madde üretenlere polis engeli
    1. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu madde..
    2. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    3. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    4. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    5. "Önce ahlakı egemen kılacağız"
    6. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    7. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    8. Avustralya'daki yangınlar
    9. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    10. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    11. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    12. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    13. Süleyman Soylu:CHP, İYİ Parti,..
    14. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    15. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, Dünya..
    16. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    17. İngiltere’de bir kişi HIV virüsünden..
    18. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    20. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    21. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    22. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    23. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    24. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    25. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    26. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    27. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    28. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    29. Sattıklarının parasını alamayınca..
    30. Chia tohumu nedir, nasıl kullanılır?
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar