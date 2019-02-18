Polisin aylardır peşinde olduğu fuhuş zanlıları adliyeye sevk edildi Eskişehir merkezli 6 ilde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamladı. Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara, Bilecik, Erzincan, İstanbul ve Yozgat'ta 15 Şubat'ta yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden15'i gözaltına alınmıştı.

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