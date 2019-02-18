Polisin aylardır peşinde olduğu fuhuş zanlıları adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli 6 ilde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.18 Şubat 2019 Pazartesi 10:57
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamladı. Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara, Bilecik, Erzincan, İstanbul ve Yozgat'ta 15 Şubat'ta yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden15'i gözaltına alınmıştı.
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