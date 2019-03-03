Polisin aradığı çalıntı motosikleti vatandaşlar bulup ihbar etti

Adıyaman’da, yaklaşık 1 hafta önce çalınan ve daha sonra benzini bittikten sonra bir market önüne bırakılan motosikleti fark eden vatandaşlar polise ihbar etti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Bahçecik Mahallesinde Mahmut C’ye ait 63 YZ 159 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.Çalınan motosikletin bulunmasına yönelik olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken vatandaşlar Bahçecik Mahallesi 2587 Sokak içerisindeki bir iş yeri önünde park halindeki plakasız motosikletten şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.Motosikletin çalıntı olduğunu düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda motosikletin 1 hafta önce çalınan Mahmut C’ye ait 63 YZ 159 plakalı motosiklet olduğunu tespit etti.Motosikleti çalan şahıs ya da şahısların motosiklette benzin kalmadığı için motosikleti iş yeri önüne bıraktıkları belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.