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Polisin alıcı kılığına girdiği tarihi eser operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da alıcı kılığına giren polis ekiplerince 1400 ve 1600’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde 1 adet Tevratve 2 adet Tasvir ele geçirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:04
Polisin alıcı kılığına girdiği tarihi eser operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da alıcı kılığına giren polis ekiplerince 1400 ve 1600’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde 1 adet Tevratve 2 adet Tasvir ele geçirildi.Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 kişiden biri tutuklandı.


Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna Muhalefet suçuna yönelik KOM Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı yapılan istihbari çalışmalar başlatıldı. Tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşılan şahıslar ile yapılan görüşmeler neticesinde polis ekipleri alıcı kılığına girdi. Daha sonra yapılan çeşitli görüşmelerden sonra alıcı kılığına giren polis ekipleri ile şüpheliler buluştu.Polisler ile şahısların buluşmasıyla operasyon için düğmeye basılarak 6 kişi gözaltına alındı ve muhafaza altına alınan bir araçta arama yapıldı.



1400’lü yıllara ait kitaplar


Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada araçta 1400 ve 1600’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde 1 adet Tevratve 2 adet Tasvir tabir edilen dua kitabı ve ayrıca 7.65 çapında 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında 2863 kanuna muhalefet suçundan yasal işleme başlatıldı.



6 kişiden biri tutuklandı


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:04
  1. kitap
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