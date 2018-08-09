0553 313 94 23

Polisimizi şehit etmişlerdi... Böyle havaya uçuruldular!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola tuzakladıkları EYP’nin infilakı sonucu 1 polisimizi şehit eden ve 8 polisimizi yaralayan 2 terörist, yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi kameralara yansıdı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:03

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos günü Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polis şehit düşmüş, 8 polis yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'lı teröristin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı kırsalında olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 2 PKK'lı teröristin saklandığı sığınak imha edildi. Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:03
  1. Hakkari
  2. HABER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    WhatsApp kullananlara kötü haber! Tespit edildi
    1. WhatsApp kullananlara kötü haber!..
    2. Rusya ABD'ye fena patladı! 'Kesinlikle..
    3. FB Bursaspor maçın hakemi kim oldu?
    4. Satış için gittiği tapu dairesinde şok..
    5. Kuzey Koreli bakan Tahran'da!..
    6. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    7. Berat Albayrak yeni ekonomi modelini..
    8. Fuat Oktay'dan sel felaketi açıklaması
    9. Süper Lig yarın başlıyor! İşte ilk..
    10. Ankara'da çay yüklü tır şarampole..
    11. Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı..
    12. "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu..
    13. Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine..
    14. 'Taksit yasağı gözden geçirilecek'
    15. Şiddetli yağış: Belediyeler anons..
    16. Ümit Öztürk Galatasaray Ankaragücü..
    17. İstanbul'da uyuşturucuyu kaftana..
    18. Alarm verildi! Belediyeler halkı..
    19. Andaval Kilisesi'nde 22 yıldır devam..
    20. Uykusuz yola çıkmayın!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları