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Polisimizi şehit eden PKK'lı kıskıvrak enselendi

Van il Emniyet Müdürlüğü'nün 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:51
Polisimizi şehit eden PKK'lı kıskıvrak enselendi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van Merkezli Diyarbakır ve Gaziantep İllerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, Van'da 5 Diyarbakır  ve Gaziantep 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan S.K.’nın Ekim 2015 yılında Şırnak ilinde hendeklerin kapatılması çalışması esnasında bir polisimizin şehit olduğu saldırıda yer aldığı tespit edildi.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:51
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Gaziantep
  4. Diyarbakır
  5. pkk
  6. operasyon
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