Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Kenan Canbaz Karakol Amirliği görevlileri, ’Polisimi seviyorum mahallemde olan olayları 155’e bildiriyorum’ projesi kapsamında halkı hırsızlık, kapkaç, dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarına karşı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özga’nın talimatları doğrultusunda, polis ve vatandaş ilişkilerini geliştirmek, vatandaşların alınan güvenlik tedbirleri ve çalışmalara istinaden talep ve isteklerini dinlemek, çözüm önerileri bulmak adına Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Şehit Kenan Canbaz Karakol amirliği ekiplerin katılımıyla ilçedeki deki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelindi.

Uygulaması kapsamında, Şehit Kenan Canbaz Karakol Amiri Komiser yardımcısı Mustafa Öztürk, polis memurları Ersan Yamen, Nur Yıldız’ın katılımları ile ilçedeki esnaf ve vatandaş bilgilendirildi. Esnaf ve vatandaş ziyaretinde bilgilendirme konuşması yapan polis memuru Ersan Yamen, Osmaneli’nin huzurlu bir ilçe olduğunu ifade etti. Yamen, vatandaşların kendi mahallelerinde yaşadıkları sorunları, mahalle polislerine ya da 155 polis ihbar telefonuna bildirmelerini istedi. Vatandaş ihbarının, suçun önlenmesinde büyük önem taşıdığını anlatan Yamen, insanların şüpheli ve zor durumlarda yapmaları gereken şeyin, 155 polis ihbar telefonunu aramak ya da suçun oluşmadan önlenmesi, ilçenin güvenlik politikalarının geliştirilmesi, iş yerlerinin bulunduğu en küçük çarşıdan en büyük alışveriş merkezlerine kadar tüm esnafları ve bu esnaflardan alışveriş yapan vatandaşları meydana gelen veya gelmesi muhtemel olaylar hakkında bilgilendiren polis ekipleri, suçları önlemek ve en aza indirmek amacıyla yapılan uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Bilgilendirme projesinde konuşan Şehit Kenan Canbaz Karakol Amiri Komiser yardımcısı Mustafa Öztürk ise, suçun önlenmesinde polisin gözü ve kulağının vatandaşlar olduğunu anlattı. Öztürk, ilçedeki her türlü yaşanan olayların önüne geçmek ve ilçenin daha huzurlu ve daha güzel yaşanabilir bir hale gelmesi için vatandaşın mahallesinde, sokağında gördüğü her türlü olumsuzluğu veşüpheli durumu hemen 155 polis ihbar hattını arayarak kendilerine bilgi vermelerini istediklerini anlattı.