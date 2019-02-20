"Polisimi Seviyorum, Emniyeti Geziyorum" projesi Adana’da, “Polisimi Seviyorum, Emniyeti Geziyorum” projesi kapsamında 70 öğrenciye bilgilendirme ve polis araçlarının tanıtımı yapıldı.

Adana’da, “Polisimi Seviyorum, Emniyeti Geziyorum” projesi kapsamında 70 öğrenciye bilgilendirme ve polis araçlarının tanıtımı yapıldı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce uygulanan “Polisimi Seviyorum, Emniyeti Geziyorum” projesi kapsamında; Adana’ya iç göçle gelen ailelerin yoğunlukta yaşadığı terör, uyuşturucu madde kullanımı ve asayiş olaylarının sıkça yaşandığı ortamlarda ikamet etmek zorunda kalan, suça karışma ve suç örgütlerinin ağına düşme riskindeki öğrencilere genel güvenlik, internet ve sosyal medya kullanımı, suç ve suçlulardan korunma yollarında bilgilendirme yapılırken aynı zamanda emniyet müdürlüğü birimlerine ve müzeye geziler düzenleniyor.

Proje kapsamında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan Malazgirt Ortaokulu’ndan 70 öğrenciye, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü içerisinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi gezdirilerek bilgilendirilirken polis araçlarının da tanımı yapıldı.

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