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Polisi şehit eden teröristin otel parasını DBP'li belediyeler ödemiş

Van'da bir polisin şehit edildiği saldırıda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, kentte kaldığı lüks otellerin 10 bin liralık ücretinin, dönemin DBP'li büyükşehir ve İpekyolu belediyelerince "temsil ve ağırlama" kalemi üzerinden karşılandığı belirlendi- Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle aralarında dönemin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cahit Bozbay ile firari İpekyolu Belediye Başkanı Aygül Bidav'ın da bulunduğu 8 belediye görevlisi hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı- İddianamede, teröristin üzerinden çıkan 2 faturanın, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan TUHAD-DER adına yapılan faaliyet kapsamında ödendiğinin tespit edildiği belirtildi

19 Mart 2019 Salı 11:43
Polisi şehit eden teröristin otel parasını DBP'li belediyeler ödemiş

VAN (AA) - Van'da bir polisin şehit edildiği, 2 vatandaşın yaralandığı saldırıda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin üzerinden çıkan 2 otel faturasının DBP'li belediyeler tarafından ödendiği belirlendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Egemenlik Caddesi'nde 14 Ekim 2015'te çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen "Andok" kod adlı terörist Haşim Özpolat'ın üzerinden çıkan faturalarla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame Van 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, teröristin kaldığı lüks otellere ait faturaların ödenmesini sağladıkları iddiasıyla dönemin DBP'li Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cahit Bozbay ile İpekyolu Belediye Başkanı Aygül Bidav'ın da aralarında bulunduğu 8 belediye görevlisi hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

- Teröristin üzerinden 10 bin liralık 2 otel faturası çıktı

Terör saldırısı ve soruşturmanın detaylarının yer aldığı iddianameye göre, Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Milli Egemenlik Caddesi'nde şüphelilerin kimlik kontrolünü yapan polis ekibine, PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Yusuf Diri kaldırıldığı hastanede şehit oldu, 2 vatandaş ağır yaralandı.

Çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerden "Andok" kod adlı Haşim Özpolat etkisiz hale getirildi, biri de yaralı yakalandı.

Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenmiş 5 bin 200, İpekyolu Belediye Başkanlığı adına hazırlanmış 4 bin 800 liralık 2 otel faturası bulundu.

Yürütülen soruşturmada, her 2 faturanın da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Derneği (TUHAD-DER) adına yapılan faaliyet kapsamında ödendiği belirlendi.

- Ödemeler "temsil ve ağırlama" kaleminden yapılmış

Toplam 10 bin liralık 2 ödemenin belediyeler tarafından "temsil ve ağırlama" kaleminden yapıldığı saptandı.

Savcılık, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Cahit Bozbay ile İpekyolu Belediye Başkanı olan Aygül Bidav'ın faturalarla ilgili "başkanlık 'olur'u ve onay belgesi" imzaladıklarını tespit etti.

Soruşturmayı tamamlayan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Bozbay ve Bidav'ın bulunduğu 8 belediye personeli hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 4 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ayrıca başka bir suçtan hakkında yakalama kararı bulunan firari Aygül Bidav'ın da aralarında bulunduğu tüm şüpheliler hakkında "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan soruşturma da devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:43
  1. İpekyolu Belediyesi
  2. otel faturası
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