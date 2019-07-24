0553 313 94 23

Polisi şehit eden sürücüye verilen cezaya itiraz

Konya'da alkollü kullandığı otomobille çarptığı araçtaki polisin şehit düşmesine, ikisi polis 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa verilen 10 yıl hapis cezasına, müşteki avukatları itiraz etti

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
Polisi şehit eden sürücüye verilen cezaya itiraz

KONYA (AA) - Konya'da alkollüyken kullandığı otomobille çarptığı araçtaki bir polisin şehit olmasına, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan sanığa verilen 10 yıl hapis cezasına, müşteki avukatları itiraz etti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlanan duruşmanın ardından müşteki taraf avukatları, mahkeme heyetinin tutuklu sanık Mehmet Ali Toraman'a (25) verdiği 10 yıl hapis cezasını, temyiz yoluyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Verilen temyiz dilekçesinde Toraman'ın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan değil, "olası kasıtla ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan cezalandırılması istendi.

- Olay

Konya'da Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 8 Aralık 2018'de, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada, polis memuru Ali Teke şehit olmuş, ikisi polis 4 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından tutuklanarak Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Toraman'a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
  1. 3. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. itiraz
  3. Konya
  4. şehit
  5. teymiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güven Yalçın’a 4 milyon Euro'luk teklif!
    1. Güven Yalçın’a 4 milyon Euro'luk teklif!
    2. Çınar Kaymakamlığından köylere spor..
    3. ABD konvoyuna intihar saldırısı
    4. Tanker krizinde yeni gelişme!..
    5. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşi..
    6. Hammur basın bayramını kutladı
    7. Tatvan belediyesi yaz şenlikleri..
    8. Başkan Çelik TDBB yönetim kurulu..
    9. Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
    10. New York, tüketicilerin lokasyon..
    11. Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da
    12. Bale eğitimi olsa öve öve bitiremezdi!..
    13. Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç..
    14. Kavga etmeye giden grubun üzerinden..
    15. Site sakinleri binayı basan su..
    16. İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüştü
    17. Amed Sportif Faaliyetler’de transfer..
    18. İran’dan İngiltere ve ABD’ye uyarı
    19. MHP'li Aycan CHP'ye yüklendi! ‘Af..
    20. KYK yurt ücretleri 2019 ne kadar?
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?