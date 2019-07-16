0553 313 94 23

Polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'de kimliğini kontrol etmek isteyen polis memurunu tüfekle şehit eden sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

16 Temmuz 2019 Salı 16:21
Polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kimliğini kontrol etmek isteyen polis memurunu pompalı tüfekle ateş açıp şehit eden sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Develi, şehit İlhan Odabaşı'nın müşteki eşi Dilek Odabaşı, oğlu Ahmet Kaan Odabaşı ve olay gecesi şehidin yanında olan meslektaşı müşteki Şeref Kurt hazır bulundu.

Savcı, mütalaasını yineleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının yaptığı mazeret dilekçesinin davayı sürüncemede bırakmaya yönelik olduğunu belirterek reddetti. Sanığa, barodan avukat tahsis edildi.

Şehidin eşi Dilek ve oğlu Ahmet Kaan Odabaşı, davanın bir an önce karara bağlanmasını ve sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık Develi ise son savunmasını avukatı huzurunda yapmak istediğini, başka avukat istemediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Develi'ye, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2,5 yıl ve "yaralama" suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanık Develi, ilk celse verdiği savunmasında, D.E. ile gönül ilişkisi olduğunu, bu ilişkilerini öğrenen D.E'nin eşi A.E. tarafından tehdit edildiğini ve olay gecesi polis memurlarını bu kişinin adamları zannettiğini öne sürmüştü.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde 5 Şubat'ta kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan polis memuru İlhan Odabaşı, 25 gün sonra şehit olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:21
  1. hapis cezası
  2. kayseri
  3. polisi şehit eden sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerleşim yeri adres kaydı eksik olanlar bilgilendirildi
    1. Yerleşim yeri adres kaydı eksik..
    2. ’Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri’..
    3. Koruma altındaki çocuklar15 Temmuz’u..
    4. Büyükşehir geleceğin tenis..
    5. KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı..
    6. Akdeniz Belediyesi’nin kursiyer..
    7. Bağcılarlı engelli atletler 15 Temmuz..
    8. Tarsus İdmanyurdu'nda Ergün Penbe dönemi
    9. Türk milleti darbeleri 15 Temmuz’da..
    10. Biathlonda Bulgar antrenör Mitev ile..
    11. Ömer Koç'tan İmamoğlu'na ikinci ziyaret
    12. Büyükşehirden Çarşamba’ya dev yatırım
    13. ABD'nin S-400 hazımsızlığı: Rus..
    14. Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
    15. İran'dan zenginleştirilmiş uranyum..
    16. Üniversite öğrencisi trafik kazasında..
    17. Korsanların hedef aldığı Türk..
    18. Fransa Çevre Bakanı istifa etti
    19. Bozüyük Kent Konseyi’nde görev..
    20. Altının kilogramı 259 bin 500 liraya..
    21. Köpeğe tekme atan şahıs kamerada
    22. PKK'nın öldürdüğü kardeşler son..
    23. Küçükçekmece’de 15 Temmuz şehitleri..
    24. Türkiye Adalet Akademisi öğrencileri..
    25. A takımı ile icraat dönemi dönüm..
    26. Hamile eşini yaralayıp, yanındaki..
    27. Evren Korkmaz, Adanaspor’da
    28. Londra'da Türk öğrencilerden 15 Temmuz..
    29. Üniversiteli genç drift kurbanı oldu
    30. Van milletvekillerinden sanayi..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler