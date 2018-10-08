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Polisi şehit eden PKK'lı teröristin tükürük örneğinden tespit edildi

2016 yılında polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan PKK'lı terörist Ferhat Sayıner ile ilgili Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince gerekçeli karar açıklandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:50
Polisi şehit eden PKK'lı teröristin tükürük örneğinden tespit edildi

Van'da 18 Nisan 2016 yılında İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'nde ihbar üzerine mahalledeki eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada evin arkasından kaçan bir teröristin yakalanması için çalışma başlatılırken, teröristi yakalamaya çalışan ekipteki polis memuru Abdullah Delibaş, vücuduna isabet eden ateşli silah mermisinden dolayı yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

Olayın ardından araştırmalarını derinleştiren Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde PKK'lı teröristlerin ifadeleri ve teşhisleri üzerine sanık Ferhat Sayıner'i, Van Adalet Sarayı yakınındaki yolda yürürken yakaladı.

DEĞİŞİK EVLERDE KALIP TOPLANTILAR YAPMIŞ
Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan PKK'lı terörist Ferhat Sayıner hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Cumhuriyet'in niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devleti ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulan terör örgütü PKK'nın bu amaçlar doğrultusunda askeri ve sivil hedeflere yönelik birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı yapmak üzere Van'a gönderilen sanığın, 3 teröristle İpekyolu ilçesinde Hacıbekir Mahallesi'ndeki değişik evlerde kaldığı, yerlere mühimmat gömdükleri, örgütsel toplantılar yaptıkları bildirildi.

TÜKÜRÜK ÖRNEĞİ ELE VERDİ
Kararda, "Sanık Ferhat Sayıner'den alınan tükürük örneğinden elde edilen genotipin, Van'da meydana gelen ve bir polisin şehit olması ile sonuçlanan çatışma olayında alınan örnekteki genotip ile uyumlu olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, sanığın polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit edildiği olayda bizzat bulunduğu ve bu olayın faillerinden olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

'SABOTAJ TİMİ'NDE YER ALDI
Kararda, tanıkların da sanığı teşhis ederek, örgütün Van'daki sözde 'sabotaj timi'nde yer aldığı yönünde ifade verdikleri ve Delibaş'ın şehit edilmesi sırasında polislerle çatışan grupta yer aldığını anlattıkları bildirilirken, sanığın parmak izlerinin 18 Mart 2016'da Gürpınar ilçesinde ele geçirilen mühimmatın üzerinden de çıktığı belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:50
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