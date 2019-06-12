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Polisi öldüren zanlı yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 8 Haziran'da polis memurunu öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, ilçedeki dağlık arazide yakalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:55
Polisi öldüren zanlı yakalandı

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesine bayram iznine gelen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Aybar ile akrabaları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Amcası Yusuf Aybar ve oğlu Celal Aybar'ın silahlı saldırısına uğrayan Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar hayatını kaybetti. Yusuf Aybar olay yerinde yakalanırken kaçan oğlu ise ilçenin Ancar Mahallesi Aşağıköy mezrasındaki dağlık arazide jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ile 16 kalibre av fişeği de ele geçirdi. Zanlının jandarma komutanlığındaki işlemleri sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:55
  1. Malatya
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