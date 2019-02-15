Polisi ısıran HDP'li sözde vekil yere kapaklandı! Diyarbakır'da polisin izin vermemesine rağmen yasak bölgeye geçmeye çalışan HDP'li Saliha Aydeniz'in arkasından koşan polis memuru, kaygan zeminde kayarak Aydeniz'e çarptı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek olmak üzere gruplar halinde Diyarbakır'a gelen HDP'liler, Güven'in evine yürümek istedi. Şehrin her yerinde güvenlik önlemlerini arttıran polis ekipleri, toplanan kalabalığın yürümesine izin vermedi. Polislerle tartıştı Şanlıurfa yolu üzerinde bir araya gelen ve yürümek isteyen kalabalığa polis ekipleri izin vermeyince, Van'da kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polis ekipleri ile kısa süreli tartışmaya girişti. Polis ekiplerinin izin vermediği Aydeniz, "Bana dokunamazsınız" diyerek polislerin kapattığı yerden çıkıp, farklı bir yönden izinsiz alana doğru gitmeye kalkıştı.

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