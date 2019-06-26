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Polisi görünce çocuklarını boğuldu sanıp feryat ettiler

Kahramanmaraş’ta serinlemek için sulama kanalına giren çocuklara uyarılarda bulunmak için gelen polisi gören aileleri, çocuklarının öldüğünü zannedip feryat etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:05
Polisi görünce çocuklarını boğuldu sanıp feryat ettiler

Kahramanmaraş’ta serinlemek için sulama kanalına giren çocuklara uyarılarda bulunmak için gelen polisi gören aileleri, çocuklarının öldüğünü zannedip feryat etti.


Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, boğulma tehlikesine rağmen çocuklar serinlemek için sulama kanallarına girmeye başladı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma yaparak, kanal çevrelerinde tehlikeye aldırmayarak suya giren çocukları uyardı.


Ekiplerin Sümer Mahallesi’nde kanal çevresinde yaptığı çalışma sırasında, kanala giren çocukların yanına gelen polisler uyarılarda bulundu. Bu esnada kanal çevresindeki polisi gören çocukların aileleri ise bir anda bağırmaya ve ağlamaya başladı. Aileye yakın olan polis ekiplerinden birisi yanlarına giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Ailenin, polisi görünce çocuklarının boğulduğunu düşündüğü ortaya çıktı.


Çocukların babaannesi Nevruz Orçan, "Çocukların öldüğünü sandım. Ben kendi kendime ağladım ve o an kalbim sıkıştı. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Polisler burada bize uyarılarda bulundu. Onları sulama kanallarına göndermememiz gerektiğini söylediler" dedi.


Çocukların kendilerinden habersiz kanala gittiğini söyleyen anne Fatma Orçan ise, "Biz çocukları gitmemeleri için engellemeye çalışıyoruz ama biz içeride olduğumuz için geri gidiyorlar. Polisleri de görünce çocuklar boğuldu sandım. O an bir korktuk çünkü yukarıda birisi daha boğulmuştu. Buradan çıkınca çocuklara bir şey olmadığını gördük ve rahatladık" diye konuştu.



Denetimler devam ediyor


Boğulma olaylarına karşı, sık sık kanal boylarının kontrol edildiğini belirten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Komiseri Mustafa İnce, "Bütün önlemlerimize rağmen, az önce görüldüğü gibi çocuklar, havuz yerine buradaki hijyensiz şartlardaki kanala girmeye devam ediyor. Buraların fiziki şartlarının yetersiz olmasından dolayı boğulma vakaları yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl çok şükür aldığımız tedbirlerle bir boğulma vakası yaşanmadı. Az önce bu bölgeye geldiğimizde 10-15 çocuk bu kirli sulara girerek serinlemeye çalışıyorlardı. Biz bu çocukları aldık ve ailelerine teslim ettik. Bizi kanal etrafında gören velileri, ilk etapta çocuklarının boğulduğunu zannettiler. Biz çocukları kendilerine teslim ettik" dedi.


Ekipler daha sonra vatandaşlara broşürler dağıtarak konu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çocukların sulama kanallarında yüzmesine izin verilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:05
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