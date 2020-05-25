  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Polisi görünce çığlık çığlığa kaçtılar

Arnavutköy'de sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda olan vatandaşlar polisi görünce evlerine kaçtı. O anlar evinin balkonundaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:17:00 -

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı tedbirler ülkemizde devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasaklara uymayan vatandaşlar para cezasına çarptırılıyor. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dışarıda olan vatandaşlara polis göz açtırmıyor. Yayınlanan bu videoda yasağı ihlal eden vatandaşların polisi görünce nasıl çığlık çığlığa kaçtığını gözler önüne seriyor.

Salgının daha fazla yayılmaması için Evde Kal Türkiye.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı