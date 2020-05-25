Polisi görünce çığlık çığlığa kaçtılar
Arnavutköy'de sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda olan vatandaşlar polisi görünce evlerine kaçtı. O anlar evinin balkonundaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı tedbirler ülkemizde devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasaklara uymayan vatandaşlar para cezasına çarptırılıyor. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dışarıda olan vatandaşlara polis göz açtırmıyor. Yayınlanan bu videoda yasağı ihlal eden vatandaşların polisi görünce nasıl çığlık çığlığa kaçtığını gözler önüne seriyor.
Salgının daha fazla yayılmaması için Evde Kal Türkiye.