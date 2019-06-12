Polisi de dolandıran sahte polis kıskıvrak yakalandı

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak bir hasta yakınını, 5 bin lira dolandıran H.K., polisin operasyonuyla yakalandı.



Çok sayıda suç kaydı çıkan zanlının polisleri de dolandırdığı belirlendi.

Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, bir kamu hastanesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan H.K. ile bağlantı kuran U.K., hasta çocuğuna solunum cihazı alma sözü veren şüpheliye 5 bin lira verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan U.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu.

İhbarın ardından harekete geçen polis, çok sayıda suç kaydı bulunan H.K.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan H.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K'nin dolandırdığı kişiler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi.