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Polisi darp eden tutuklu sanık ilk duruşmada tahliye edildi

Bursa Adliyesinde cinayet davasının tarafları arasında çıkan kavganın ardından polisleri önce adliyede ardından ifade vermek için gittikleri polis merkezinde darp eden biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

01 Mart 2019 Cuma 16:48
Polisi darp eden tutuklu sanık ilk duruşmada tahliye edildi

Bursa Adliyesinde cinayet davasının tarafları arasında çıkan kavganın ardından polisleri önce adliyede ardından ifade vermek için gittikleri polis merkezinde darp eden biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık ilk duruşmada tahliye edildi.


Bursa 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Şen, tutuksuz sanıklar T.Ş., H.D., H.Ş., S.Ş., S.S., Y.Ö. ve müşteki polisler M.A., İ.A., V.H., N.H. ile tarafların avukatları katıldı.


Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Şen, olay günü bir cinayet davasının tarafları olan aile yakınlarının, polis tarafından darp edildiğini ileri sürerek, "Şikayetçi olmak için Çarşı Polis Merkezine gittik. Annemle birlikte durakta duran polis İ.A.’nın yanına gittim. Neden anneme vurduğunu sordum, özür beklerken bana küfür etti, yumruk attı. Ben de refleksle yumruk salladım ama neresine geldiğini bilmiyorum. İddiaları kabul etmiyorum" diye konuştu.



Tutuksuz sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmedi.


Müşteki Adliye Koruma Şube Müdür Yardımcısı Kıdemli Başpolis Memuru İ.A. ise, adliye koridorlarında karşı tarafa ve polislere saldıran sanık yakınlarına biber gazıyla müdahale ettiklerini vurgulayarak, "Biz olay günü görevimiz gereği adliyede kavga eden gruplara müdahale ettik. Aile yakınları o sırada biz polislere küfretti. Biz taraflara bir işlem yapmadık, müşteki olarak ifade vermek üzere Çarşı Polis Merkezine gittik. Meslektaşım M.A. ile ifadeyi verip karakol yanındaki durağa çıktığımızda arkamızdan Tolga Şen yaklaştı. ’Anama sövmüşsün’ deyip direk vurdu. O sırada 4 kişi de M.A.’yı tutuyordu. Ailenin yakınlarından sanıkların da aralarında bulunduğu kalabalık grup bizi darp etti. Orada bizim önümüzü kesip planlı şekilde linç girişiminde bulundular. Kalabalıktan kurtulunca kaçan Tolga Şen’in peşine düştük. Sanık ayağı takılıp düşünce M.A. onu yakaladı. Karakol ekibi çok geç geldi, ailenin avukatı da biz darp edilirken izledi, Tolga Şen’i yakaladığımızda cep telefonuyla görüntü çekmeye başladı. Biz Şen’i ve tespit edebildiklerimizi karakola teslim ettik. Sanıklarla husumetim yok ben görevimi yerine getirdim, şikayetçiyim" dedi.


Diğer müştekiler de görevlerini yerine getirdiklerini, kavga eden gruba coplarla iterek müdahalede bulunduklarının adliye içindeki güvenlik kameralarına yansıdığını vurgulayarak, sanıklardan şikayetçi oldular.


Duruşmada müvekkili polisi darp eden avukatlardan biri savunmasında ’Burası korku devleti’ dedi. Avukatın bu sözüne mahkeme başkanı tepki gösterdi.


Müşteki avukatları delillerin karartılması şüphesiyle diğer tutuksuz sanığın da tutuklanmasını talep etti.


Mahkeme Başkanı kısa bir aranın ardından sanık Tolga Şen’in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:48
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