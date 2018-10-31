Polis 100 kilometre kovaladığı ehliyetsiz sürücüyü yolu kapatarak durdurulabildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde yol kontrolü yapan trafik polisleri, 42 NS 665 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin Ilgın ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Konya-Afyonkarahisar yolunda hızla seyreden ve yol boyunca ekiplerin ikazlarına aldırış etmeyen otomobildeki iki kişinin yakalanması için kent merkezine girişte yol trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 100 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sonunda durdurulan aracın sürücüsü Mehmet Ç. ve yanında bulunan arkadaşı Mevlüt K. yakalandı.

"Neden kelepçe takıyorsunuz?"

Mevlüt K. kendisine kelepçe takmaya çalışan polislere, "Ben terörist miyim neden kelepçe takıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

İncelemeler sonunda sürücü Mehmet Ç'nin, ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Trafik ekiplerince sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.