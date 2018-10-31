0553 313 94 23
impression

Polis 100 kilometre kovaladığı ehliyetsiz sürücüyü yolu kapatarak durdurulabildi

Konya'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, 100 kilometre süren kovalamacanın ardından, kent merkezine girişte, yol kapatılarak durdurulabildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:20
Polis 100 kilometre kovaladığı ehliyetsiz sürücüyü yolu kapatarak durdurulabildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde yol kontrolü yapan trafik polisleri, 42 NS 665 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin Ilgın ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Konya-Afyonkarahisar yolunda hızla seyreden ve yol boyunca ekiplerin ikazlarına aldırış etmeyen otomobildeki iki kişinin yakalanması için kent merkezine girişte yol trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 100 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sonunda durdurulan aracın sürücüsü Mehmet Ç. ve yanında bulunan arkadaşı Mevlüt K. yakalandı.

"Neden kelepçe takıyorsunuz?"

Mevlüt K. kendisine kelepçe takmaya çalışan polislere, "Ben terörist miyim neden kelepçe takıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

İncelemeler sonunda sürücü Mehmet Ç'nin, ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Trafik ekiplerince sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:20
  1. Afyon
  2. Konya
  3. Ilgın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı? Bedrettin Dalan kimdir?
    1. Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı?..
    2. Alman hemşire 100 cinayeti itiraf etti
    3. MHP'nin adayı Bedrettin Dalan'dan ilk..
    4. AB'nin isteğine, İran'dan ekonomi şartı!
    5. Vebalinden korkmalısınız
    6. Mültecilere çelme takan Macar gazeteci..
    7. İstanbullulara, Estetik Cerrahi..
    8. Korkunç olay! Tokat'ta parçalanmış..
    9. MHP kaynakları, İBB için Bedrettin..
    10. Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm..
    11. Kanseri yenen doktordan tavsiyeler
    12. Mısır ve Almanya'dan 5 anlaşma birden!
    13. Öğretmenlere Yüksek Lisans zorunluluğu..
    14. Ölülere büyük saygısızlık! Mezarlıkta..
    15. Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi
    16. İstanbul Havalimanı’nda vize değişikliği
    17. Çok tehlikeli çok!
    18. 9 yıldır her seçimde aday oldu,..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    20. FETÖ'ye "ankesörlü telefon"..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018