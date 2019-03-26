0553 313 94 23

Polisgücü ligi lider tamamladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep’in ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Süper Ligi 1.

26 Mart 2019 Salı 16:57
Polisgücü ligi lider tamamladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep’in ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Süper Ligi 1. Etabı’nı lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü, son maçında Bolu Belediyespor’u 5-1 yenerek ilk etabı farklı bir galibiyetle kapattı.


Gaziantep Polisgücüspor Süper Ligin ilk etabında 7’de 7 yaparak etabı 35 gol ve 21 puanla bitirdi. Gaziantep Valisi Davul Gül ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın da izlediği maçta THF Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Süper Lig hakkında çeşitli bilgiler verdiler.


Turnuva sonrası Polisgücü sporcularını kutlayan Vali Gül, “Gaziantep hokey sporunun yaygın olduğu bir şehir olma özelliği taşıyor. Hokey tesislerinin sayısının arttırılması sporcu sayısının artacağı gibi Gaziantep’in spor turizminden hak ettiği payı almasını da sağlayacaktır. Gaziantep, Polisgücüspor kentimizin adını Avrupa ve Dünya’da duyuran Türkiye’nin en güçlü takımlarından bir tanesidir. Başarılarından dolayı sporcularımızı, teknik heyeti ve kulüp başkanı Mehmet Kaplan’ı kutluyor. Haziran ayında katılacakları Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda başarılar dilerim” dedi.


Polisgücü’nün rotası Avrupa


Süper Ligin 1. devresini 21 puanla lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü’nün rotasının Avrupa olduğunu ifade edenKulüp Başkanı Mehmet Kaplan, hedeflerinin Haziran ayında gerçekleştirilecek olan kadın ve erkek Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda her iki kupayı da getirmek olduğunu belirterek, “Bugün takımımız önemli bir başarıya daha imza atmıştır. Namağlup unvanla ligin birinci yarısınılider tamamlamıştır. Son maçımızda bizleri yalnız bırakmayan Gaziantep Valimizi Sayın Davul Gül ve Emniyet Müdürümüz Sayın Faruk Karaduman’a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Gaziantep’te yapımı tamamlanan Açık Alan Hokey Sahası’nın eksikliklerinin tamamlanması ve en önemli eksikliklerimizden birisi olan salon yapımında gerekli desteği vereceklerini inanıyorum. Gaziantep Polisgücüspor, bu kentin ortak eseridir. Dünya genelinde elde ettiği başarılar sadece Gaziantep’in değil, Türkiye’nin de tanıtımında önemli rol oynamaktadır. 2 Nisan’da THF Açık Alan Kadınlar Süper Ligi başlayacaktır. Kadın takımımızın da bu ligde şampiyon olacağına inanıyoruz” dedi.


Gaziantep Valisi Davul Gül ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, maçın bitmesinin ardından sahaya girerek Gaziantep Polisgücüspor ve Bolu Belediyespor oyuncularını kutlayarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:57
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım"
    1. "Siyaseten sağ kalan tek kadın..
    2. Mehmet Aydın tavuk çiftliğine..
    3. Alaplı’da 25 kişi AK Parti’ye katıldı
    4. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    5. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    6. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    7. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    8. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    9. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    10. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    11. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    12. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    13. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    14. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    15. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    16. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    17. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    18. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    19. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    20. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    21. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    22. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    23. Ürkmezer, “Sorunları istişare..
    24. Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1..
    25. Fikret Orman'dan teknik direktör..
    26. Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep..
    27. Ahmet Ataç’a sevgi seli
    28. İçişleri bakanı Süleyman Soylu:”Geçen..
    29. O ülkede kırmızı alarm verildi! Şubat..
    30. Mezitli’de Kadın Danışma Merkezi’ne..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı