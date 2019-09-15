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Polise zorluk çıkaran FETÖ'cü böyle götürüldü

Konya'da yakalanan FETÖ'nün mahrek imamı polis sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada polise zorluk çıkardı. Ekipler, direnen şüpheliyi, tekerlekli sandalyeye zorla oturtup, sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürdü.

15 Eylül 2019 Pazar 13:46
Polise zorluk çıkaran FETÖ'cü böyle götürüldü

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli'deki Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu "mahrem abi" olduğu ileri sürülen şüpheli Tokat'ta gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir itirafçının, "Mustafa Şahin A. (36) bize 17-25 Aralık süreci sonrasında 10 sahte sosyal medya hesabı açıp hükümet aleyhine söylemde bulunmamız talimatını verdi." şeklindeki beyanı üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Mustafa Şahin A, polis ekiplerince Tokat'ın Zile ilçesinde yakalandı. Gözaltına alındığı evde, polisi karşısında görünce oturduğu yerden kalkmamak için direnen ve konuşmayan şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede de polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Polise direnip zorluk çıkardı

Ekipler, polis aracından indirildikten sonra bir süre direnen şüpheliyi, tekerlekli sandalyeye zorla oturtup, sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürdü. Şüphelinin, sağlık kontrolünde herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirlendi.

Daha sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirilen şüphelinin ifadesinde, "Dün neler yaşandı hatırlamıyorum, çocukken hastalık geçirdim. Darbe girişiminin yaşandığı gece hastalığım nüksetti. Bazen şoka giriyorum." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:46
  1. Tokat
  2. Konya
  3. FETÖ
  4. mahrem imam

YORUM YAZ

  • Ln Ln 9 dk önce
    Siz kimin aklı ile alay ediyorsunuzkim olursa olsun ne olursa olsun polisin görevi işkence yapmak deyildir. Eğer bu şekilde olayları ele alırsanız yarın sana öbürgün bana yapar. İşkence insanlık suçudur.işkence aciz ve haksız insanların baş vurduğu yöntemdir. Kime neden yapılırsa yapılsın toplum olrak karşısında olmalıyız.bu işkence yaparak sorguladığınız insanlar yarın gerçekten suçsuz ise allah indinde durumunuzu bir düşünün.
  • KafkasKafkas20 dk önce
    Hem neden sağlık kontrolüne götürüyorsunuzki? Mısır'a bak, masum müslümanları hapiste hasta edip öldürüyorlar, sizse  vatan hainlerini büyük imtina ile sağlık kontrolüne gönderiyorsunuz. İtler salınmış taşlar bağlanmış.
  • KafkasKafkas32 dk önce
    Allah rızası için yaptığınız işi eksik bırakmayın. Madem tekerlekli sandalyeye oturtuyorsunuz, bu hainleri bacaklarını kollarını ... öyle oturtun, tam olsun. Milletimize ve vatanımıza yaptıklarına kıyasla bu az bile kalır. Acımızı hafifletmenizi bekliyoruz, 

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