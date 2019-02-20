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Polise yakalanmamak içinevin balkonundaaşağı atladı

Bacağında kırık oluşan şahıs, hastaneye kaldırıldı

20 Şubat 2019 Çarşamba 23:53
Polise yakalanmamak içinevin balkonundaaşağı atladı

Bartın'da çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıs, evine gelen polisleri görünce balkondan atladı. Yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "güveni kötüye kullanma, tehdit, şantaj ve bilişim" suçlarından araması bulunan E.A’nın (45), Çatmaca mevkisindeki evine gitti.

Polis ekiplerini gören E.A. ikinci katta bulunan evinin balkonundan beton zemine atladı. Kaçmaya çalışan zanlı, yaralandığı için başarılı olamadı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.A’nın bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 23:53
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