0553 313 94 23

Polise üç farklı isim verdi, gerçek ismini parmak izi ortaya çıkardı

Otostop çekip bindiği kamyonun şoförünü bıçakla tehdit edip bin 150 lirasını çalan S.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:56
Polise üç farklı isim verdi, gerçek ismini parmak izi ortaya çıkardı

Otostop çekip bindiği kamyonun şoförünü bıçakla tehdit edip bin 150 lirasını çalan S.T.aracı durdurup, kendisini otomobiliyle takip eden F.K.(31)’nin kullandığı ve A.G.(17)’nin içinde bulunduğu arabaya binip olay yerinden kaçtı.


Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana gelen olayda iddiaya göre, hamile S.T Adana’dan Mersin istikametine doğru seyreden B.T. yönetimindeki 23 BS 851 plakalı kamyonu gördü. Kamyonu otostop işareti yaparak durduran S.T. araca bindi. Kamyonun ilerlemeye başlamasından bir süre sonra şoföre parasını bozdurmak istediğini söyleyen kadın, adamın cebinden parayı çıkarmasının ardından bıçak çıkararak şoförü tehdit etti. Sürücü B.T.’nin elindeki parayı alan kadın, şoföre aracı durdurmasını söyleyip indi. S.T. araçtan inmesinin ardından kendisini takip eden başka bir araca bindi. Kamyonu takip eden Ferhat K. (31) ve A.G.’nin (17) bulunduğu arabaya binen S.T., hızla olay yerinden kaçtı. Korkuya kapılan şoför B.T. olayın ardından polise haber verdi.


Planlı soygunda S.T. polise üç farklı isim verdi


İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıları kısa sürede yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve üç ayrı isim bildiriminde bulunup, kendisini C.U. diye tanıtan hamile S.T.’nin yalanını parmak izi ortaya çıkarttı. Her üç şüpheli de polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Türkiye, Kıbrıs Türkünün Ada’daki haklarını sonuna kadar korumaya kararlıdır”
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    2. İran: “İngiltere Petrol tankerimizi..
    3. Başkan Pekmezci, iki çiftin nikahını..
    4. Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2..
    5. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın..
    6. Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satılan..
    7. FETÖ'nün TSK'daki kriptoları..
    8. İçişleri Bakanı Soylu’dan iş yeri..
    9. Zulme seyirci ve sessiz kalma!
    10. Otomobil kamyonetin altına girdi
    11. Acı haber Bursa’ya düştü
    12. Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP..
    13. Bakan Selçuk, sırayı örnek vererek..
    14. Sığınma hakkı tanınan Iraklı göçmenler..
    15. EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
    16. Hz. Mevlânâ’nın incinmeme, incitmeme..
    17. TESK'ten esnafa kredi talebi
    18. Sanayinin devleri Türkiye..
    19. Kadınların evlerinde oturmaları
    20. Ticaret Bakanlığından "Gürbulak"..
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!